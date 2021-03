Archegos Capital Die Liga der ehrenwerten Zocker

Der Kursverlauf jedenfalls entspricht auch nicht gerade dem, was an der Börse üblich ist. Erst im Laufe dieses Januars jazzten Spekulanten den Kurs etwa plötzlich hoch von 46 auf über 140 Dollar. Mit an Bord das Who is Who der Finanzszene. Hauptaktionär ist nach jüngsten Angaben des Datenanbieters Bloomberg Goldman Sachs mit knapp 22 Prozent der Anteile. Morgan Stanley folgt mit 10,1 Prozent, die Schweizer UBS mit 8,05 Prozent, Nomura mit 7,39 Prozent und die Credit Suisse mit 5,97 Prozent. Die beiden letzteren Bankriesen warnten nun vor Milliardenverlusten aus den Finanzgeschäften mit Archegos Capital: Sie hatten die Wetten von Archegos Capital im großen Stil mitfinanziert, allein bei GSX gingen nun in der Spitze bis zu 20 Milliarden Dollar an Marktwert den Bach herunter. Verluste, die auch die Bank of America (4,1 Prozent GSX-Anteil), JP Morgan (3,37 Prozent) oder Blackrock (2,08 Prozent) mittragen.