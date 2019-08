Bis zu 356.000 Euro So viel verdienen Selbstständige in Deutschland

Am unteren Rand der Einkommensstatistik finden sich Selbstständige im Sport-, Freizeit- und Kulturunterricht (9957 Euro), in sonstigen künstlerischen Berufen (10.457 Euro) sowie in sonstigen Lehrtätigkeiten (11.525). Damit verdient der Spitzenreiter elfmal so viel wie die drei Ranguntersten zusammen.