Bitcoin, Aktien und Co. Die Regierung sollte eine Anlegerkultur fördern – und nicht bekämpfen

So oder so: Die Forderung der Grünen ist anlegerfeindlich. Sie steht stellvertretend für das, was in der deutschen Anlegerkultur falsch läuft. Eine Abschaffung der Haltefrist würde nämlich nicht etwa besonders handelsfreudige Bitcoin-Spekulanten treffen. Vielmehr träfe sie ausgerechnet Investoren, die längerfristig am Kapitalmarkt aktiv sind.