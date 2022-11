Crash-Prophet Neuer Anlauf: „Mister Dax“ Dirk Müller legt zweiten Fonds auf

In beiden Müller-Fonds sind vor allem US-Techwerte enthalten, so auch Paypal und Salesforce. Branchen wie Konsumgüter oder Industrie sind unterrepräsentiert. Ausdrücklich, betont Müller, will er keine „unethischen Unternehmen“ in seinem Portfolio haben. Moralisch bewanderte Anleger aber dürften sich vielleicht darüber wundern, dass ihr Geld ausgerechnet in einen der großen Ölgiganten fließen soll: Shell.