Der Star und die Millionendeals Schauspieler Ryan Reynolds: Der Super-Unternehmer

Für die meisten Hollywoodschauspieler sind Filmdrehs die Haupteinnahmequelle. Ryan Reynolds mehrt sein Vermögen eher auf andere Art: Der Kanadier, bekannt aus Filmen wie „Green Lantern“ und "Deadpool“, ist auch ein umtriebiger Investor. Vor kurzem wurde bekannt, dass der Mobilfunkanbieter Mint Mobile von der US-amerikanischen Telekom-Tochter T-Mobile US übernommen wird. Reynolds hält laut Bloomberg 25 Prozent an Mint Mobile – und dürfte durch den Verkauf seiner Anteile eine dreistellige Millionensumme erlösen. Bis zu 1,35 Milliarden Dollar zahlt T-Mobile US insgesamt für Mint Mobile, den Großteil davon allerdings in Aktien.