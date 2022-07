Exklusives Ranking Die besten Depots für ESG-Anleger

Die besten Depots für aktive Fonds bieten die Commerzbank, die Consorsbank und Smartbroker. Bei der Commerzbank können Anleger in alle an deutschen Börsen gehandelte Fonds investieren, und das mit diversen Rabatten auf den Ausgabeaufschlag. Der Sparplan startet ab einer Rate von 25 Euro. Die Consorsbank bietet Einmalanlagen in 840 ESG-Fonds und Sparpläne für 218 Fonds an. Los geht es mit einer Rate von zehn Euro. 171 Fonds gibt es mit Rabatt auf den Ausgabeausschlag, 38 sogar kostenfrei. Smartbroker hat 1019 Fonds im Angebot, 780 davon sparplanfähig. Alle gibt es ohne Ausgabeaufschlag. Depotkosten zahlen Anleger bei den drei ausgezeichneten Instituten nicht.



Die besten Depots für nachhaltige ETFs bieten Consorsbank, ING, Scalable Capital, Smartbroker und Trade Republic an. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die Consorsbank. Anleger haben die Wahl zwischen 247 ETFs, 209 davon sparplanfähig. Gespart werden kann ab zehn Euro. Die Ordergebühren betragen 0,25 Prozent der Anlagesumme plus 4,90 Euro beziehungsweise zwischen 9,95 und 69 Euro.