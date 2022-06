Frugalismus in der Krise „Für viele ist die Rente mit 40 schlicht nicht realistisch“

Im Hier und Jetzt aber sieht es übel aus. Die Renditen dürften niedriger ausfallen, die Inflation steigt. Und wer die finanzielle Unabhängigkeit erreichen will, für den haben zwei oder drei Jahre Bärenmarkt Folgen.

Solche Phasen sind eingerechnet. Frugalisten sollten immer einen zusätzlichen Sicherheitspuffer einplanen. Wer sich das Ziel der finanziellen Unabhängigkeit setzt, weiß, dass es auch Börsencrashs gibt. Das Ziel der finanziellen Unabhängigkeit wird nicht Spitz auf Knopf gerechnet, sondern es ist eine Faustregel. Wer mit 40 Jahren in Rente gehen will, muss dann eben noch ein paar Jahre länger arbeiten, wenn die Börse crasht.



Die Meinung, wie viel Geld es für die finanzielle Unabhängigkeit braucht, gehen stark auseinander. Einige begnügen sich mit 300.000 Euro, andere sprechen von einer Million Euro. Wie viel Ersparnis braucht es also?

Das hängt sehr vom individuellen Lebensstil und der eigenen Sparquote ab. Wer glaubt, mit 10.000 Euro pro Jahr auszukommen, braucht nur 250.000 Euro für die finanzielle Unabhängigkeit. Es macht immer Sinn, unter seinen Verhältnissen zu leben. Aber Frugalismus bedeutet ja nicht automatisch, verzichtvoll und karg in einer Waldhütte zu leben, sondern bewusst zu konsumieren und mit weniger Ausgaben sein persönlich glückliches Leben zu leben. Wer – wie der Durchschnittsdeutsche – zehn Prozent seines Einkommens zur Seite legt, wird nicht mit 40 Jahren in den Ruhestand gehen können. Für das Ziel sollten Frugalisten schon die Hälfte ihres Einkommens sparen und investieren. Es hilft auch, sein Einkommen zum Beispiel durch einen steuerfreien Minijob oder Webseitenprojekte aufzubessern.