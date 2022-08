Gebührenvergleich Die besten Broker für ETF-Anleger

Auch diese Anbieter hätten aber nichts zu verschenken. „Sie verdienen dann meistens an den Spreads, also den Spannen zwischen An- und Verkaufskursen“, so Huber. „Diese Spreads sind bei vermeintlich günstigen Anbietern oft sehr hoch mit der Folge, dass der Kunde manchmal hohe Gebühren zahlt, ohne dass er es merkt.“ Es geht aber natürlich auch deutlich transparenter, wenn Privatanleger sich die Mühe machen, in das Preisverzeichnis ihres Brokers zu schauen oder doch zumindest genau auf die Abrechnungen.