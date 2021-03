Konditionen-Vergleich Zunehmend digital: Die günstigsten Girokonten

Wer nicht mehr zufrieden ist, der kann heute sehr viel einfacher und vor allem schneller mit seinem Konto umziehen als früher. Mittlerweile ist bei vielen Banken der Kontowechsel digitalisiert. Außerdem sind die Banken seit 2016 verpflichtet, den vollständigen Kontowechsel innerhalb von zwölf Tagen zu vollziehen. Und seit 2018 müssen Banken ihre Kunden einmal im Jahr kostenlos darüber informieren, was sie ihnen an Gebühren für Überweisungen, Dispokredit oder Kreditkarten in Rechnung gestellt haben. Das ist erst recht für Verbraucher interessant, deren Konto schon jetzt etwas kostet, aber womöglich noch teurer werden. Denn genau damit rechnet FMH-Expertin Scholz-Orfanidis. „Die Banken müssen auch weiterhin Geld verdienen“, sagt sie. Denn durch höhere Entgelte reagieren die Finanzhäuser unter anderem auf die Negativzinsen in der Euro-Zone, die sie zusehends spüren – auch wenn sie teilweise den Strafzins der Europäischen Zentralbank (EZB) an ihre vermögenden Kunden weitergeben.