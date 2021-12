Kryptowährungen HyperFund: Dubioses Kryptoprojekt geht mit neuem Namen auf Anlegerfang

Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) warnt bereits seit Oktober vor Investments in dieses Krypto-Projekt. Seitdem ermitteln die Finanzaufseher gegen die HyperTech Group, das Unternehmen, das hinter HyperVerse steckt. Die HyperTech Group besitze nämlich keine Erlaubnis, um in Deutschland Bankgeschäfte zu betreiben oder Finanzdienstleistungen zu erbringen. Zu den laufenden Ermittlungen will sich die Bafin auf Anfrage derzeit nicht äußern. Auch in anderen Ländern warnen die Finanzaufsichten vor dem Kryptoprojekt, unter anderem in Großbritannien und Neuseeland.