Ranking Die besten Depots für nachhaltige Fondssparpläne

Damit ist Deutschland allerdings noch nicht in der Spitzengruppe nachhaltiger Finanzplätze angekommen. Der Anteil liegt beispielsweise in Österreich bereits bei knapp 20 Prozent und in der Schweiz bei beachtlichen 50 Prozent. „Bei den Nettomittelzuflüssen sind nachhaltige Fonds aber Spitze, fast jeder zweite Euro fließt in nachhaltige Fonds“, sagt der FNG-Vorstand. Vor allem private Investoren seien im vergangenen Jahr die Treiber am Nachhaltigkeitsmarkt gewesen. „Wir verzeichnen hier eine Steigerung von Geldanlagen in nachhaltige Fonds durch die privaten Anleger um 117 Prozent auf nunmehr 18 Prozent Anteil am Gesamtmarkt“, so Weber. Die stark steigende Nachfrage nach ESG-Produkten bestätigen auch Banken und Onlinebroker. „Allein im Jahr 2020 erhöhte sich das darin investierte Volumen um 74 Prozent auf über eine halbe Milliarde Euro“, sagt beispielsweise Targobank-Sprecher Axel Bäumer. ´