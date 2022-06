Russland-Pleite Wieso die Russland-Pleite den gesamten Rentenmarkt verändern könnte

Es hatte sich lange angekündigt, nun ist es so weit: Russland ist pleite, obwohl das Land hunderte Milliarden an Devisen- und Goldreserven im Ausland hält und durch hohe Öl- und Gaspreise momentan viel Geld verdient. Aber wegen der Sanktionen des Westens ist Russland vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten. Die russische Regierung leistet Zinszahlungen und Rückzahlungen bei auslaufenden Anleihen derzeit zwar an die russische Abwicklungs- und Verwahrstelle NSD (National Settlement Depository), aber von dort können sie häufig nicht weiter ausgezahlt werden. Großanleger suchen bereits Schleichwege: Einige haben Konten bei der russischen Gazprombank eröffnet, um über diesen Weg Geld aus Zins- und Anleiherückzahlungen in russischen Rubel zu erhalten.