Teuerung auf Rekordkurs Diese Investments helfen wirklich gegen die Inflation

Im langfristigen historischen Durchschnitt brachte Gold eine durchschnittliche Rendite von mehr als sechs Prozent pro Jahr. Dieses starke Ergebnis ist allerdings vor allem dem kräftigen Kursanstieg seit Ende 2020 zu verdanken. Zuvor hatte es einige schwankungsreiche Jahre gegeben. Noch weiter zurück, Richtung Jahrtausendwende, gab es auch Jahre, in denen der Preis des Edelmetalls seitwärts tendierte. Anleger erzielten, je nachdem, wann sie einstiegen und wann sie verkauften, in den vergangenen zwei Dekaden mit Gold bestenfalls ein zweistelliges Plus – schlimmstenfalls aber ein zweistelliges Minus. Ein sicherer Wertspeicher ist Gold also nicht.