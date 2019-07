Vergleich Baufinanzierung Mit Bausparvertrag billiger: Die günstigsten Kombi-Darlehen

Künftige Eigentürmer haben neben den Bau- oder Kaufpreisen vor allem den Zins im Blick. Der ist noch immer extrem niedrig und dürfte es wohl auch erstmal bleiben. „Wir erwarten kurzfristig gleichbleibend günstige Zinsen, mit geringfügigen Schwankungen“, sagt Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft beim Baufinanzierungsvermittler Interhyp. „Eine nachhaltige Trendwende sehen wir eher in weiterer Ferne, aktuell ist sie nicht in Sicht“, so Mohr. Das prognostizieren auch die Zinsexperten von zehn deutschen Kreditinstituten, die die Interhyp monatlich für ihr Bauzins-Trendbarometer befragt. Es gibt also keinen Grund zum übereilten Immobilienkauf, nur weil man sich vor stark steigenden Finanzierungskosten – Stichwort Zinsänderungsrisiko – schützen möchte.