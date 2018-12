Ein Beispiel: Wenn ein Anleger in eine Aktie mit einer Dividendenrendite von sechs Prozent investiert, der Aktienkurs im gleichen Zeitraum aber um 15 Prozent fällt, erleidet der Anleger über diesen Zeitraum einen Verlust in Höhe von neun Prozent. Für Anlageentscheidungen sollte also nicht nur die erwartete Dividendenrendite berücksichtigt werden, sondern auch die erwartete Aktienkursentwicklung – kurz: die gesamte Aktienrendite.