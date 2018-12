Doch nicht nur im Aktienumfeld sind die Asset-Preise stark gestiegen: Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder auch Immobilien erscheinen im historischen Vergleich teuer. Das macht sowohl professionelle als auch private Anleger nervös. Doch gerade in Marktsituationen, bei denen ein Trendwechsel wahrscheinlich ist, ist es wichtig, Anlageentscheidungen faktenbasiert zu treffen. Denn häufig unterliegen wir einem Phänomen, das der philosophische Essayist und Finanzmathematiker Nassim Nicholas Taleb prägte: „narrative fallacy“, dem Trugschluss durch Erklärbarkeit (Taleb, Nassim Nicholas: The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable; 2007; Random House). Demnach wird als wahr angenommen, was sich erklären lässt und plausibel klingt.