Unternehmen müssen bei der Bewertung von Vorräten (also etwa Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) Annahmen bezüglich der „Verbrauchsfolge“ treffen: Verlassen eher die ältesten oder eher die jüngst hinzugekommenen Vorräte als erstes das Unternehmen? Vorsicht: Umso länger die Vorräte in Zeiten von Inflation annahmegemäß im Unternehmen liegen, umso „günstiger“ fließen sie als Aufwand in die Gewinn- und Verlustrechnung ein und umso höher fallen die ausgewiesenen Gewinnmargen aus. Achten Sie besonders auf Unternehmen, die nach der sogenannten FIFO-Methode (First-In-First-Out) bilanzieren. Deren Gewinne sehen in Inflationszeiten meist deutlich besser aus als in normalen Zeiten.