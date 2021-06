Was genau verbirgt sich hinter bestimmten Aufwandspositionen? Ein starker Rückgang operativer Ausgaben kann bei genauer Betrachtung sogar das Gegenteil nachhaltig-bewusster Sparmaßnahmen sein. Nämlich dann, wenn diese als Investitionen ins Anlagevermögen in die Bilanz aufgenommen werden. Diese sogenannten „Capital Expenditures“ sind vor allem dann als Warnzeichen zu werten, wenn sie unerwartet, in großer Höhe und entgegen ursprünglicher Guidance erfolgen beziehungsweise der aktuellen Markt- oder Nachfragesituation widersprechen. Ein weiteres Beispiel sind außerordentliche Aufwände: Treten solche Positionen immer wieder auf, so sind diese als wiederkehrend zu betrachten und der Gewinn entsprechend zu korrigieren. Es lohnt ein Vergleich der Angaben im Anhang der Geschäftsberichte mehrerer Geschäftsjahre.