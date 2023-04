Auch am Aktienmarkt verlässt man sich auf die Abzinsungsformel. Investoren kaufen Aktien, um an künftigen Gewinnen zu partizipieren. Diese werden in Form von Dividenden an sie ausgeschüttet. Verspricht ein Unternehmen in einem Jahr eine Dividende in Höhe von 1 Euro je Aktie, so geht diese künftige Zahlung in den heutigen Wert der Aktie ein (man spricht hier vom Barwert). Da ich als Aktieninvestor für das eingegangene Risiko in der Regel mit einer Rendite von 8 bis 10 Prozent vergütet werden möchte, muss ich diesen Prozentsatz bei der Abzinsung ansetzen: 1/1,08≈0,93.



Lesen Sie auch: Zins-Hopping: So holen Sparer beim Tagesgeld das Maximum raus



Natürlich erwirtschaften die meisten Unternehmen nicht nur in einem Jahr Gewinne, es bleibt also nicht bei einer einmaligen Dividendenzahlung. Für den Wert einer Aktie ist daher die Summe aller Dividenden-Barwerte zu bilden. Ich addiere also die erwarteten Dividenden (angenommen: 5 Euro) des zweiten (1/1,08^2≈0,86), dritten (5/1,08^3≈3,97) und aller anderen Jahre hinzu. Die Finanzmathematik hilft hier mit der Rentenbarwertformel und dem sogenannten Gordon-Growth-Model. Diese sind aber eigentlich alle Variationen der Abzinsungsformel.