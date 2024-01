Um die Geschehnisse einzuordnen, lohnt sich ein Blick auf vergangene Innovationszyklen. Grundsätzlich kommt es bei Innovationen häufig in Teilbereichen eines Aktienmarktes zu einer Blase, also einer extremen Übertreibung, bei der sich der Aktienkurs vollständig von den operativen Kennzahlen eines Unternehmens abkoppelt. Einer Studie der Historiker E. Chancellor und C. Kramer zufolge, in welcher Einführungen neuer Technologien über die letzten 200 Jahre analysiert wurde, konnte in 73% aller Fälle eine Aktienblase festgestellt werden. Dafür wurden von der Verbreitung der Eisenbahn in den 1840er Jahren über Radios in den 1920ern bis hin zur Dotcom-Blase Ende der 1990er eine Vielzahl von Erfindungen berücksichtigt.