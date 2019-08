Insbesondere Anleger, die direkt in Einzelaktien investiert haben, sollten zudem im Kopf behalten, dass in guten Börsenjahren die Top-Performer unter Umständen zum Ende des Jahres hin überdurchschnittlich steigen, um dann am Anfang des neuen Jahres (als verzögerte Gewinnmitnahme) wieder aus den Portfolios entfernt zu werden. Die Verlierer wiederum werden eventuell zum Jahresende hin kurzfristig entfernt und müssen erneute Kursverluste hinnehmen, ohne dass dies rein fundamentale Gründe hat.



Daher empfiehlt es sich, im neuen Jahr nicht zu lange an den Gewinnern festzuhalten, wenn die fundamentalen Daten etwas Gegenteiliges anzeigen. Wenn der Window-Dressing-Effekt verpufft, könnte eine Normalisierung hier zu sinkenden Notierungen führen (siehe Lufthansa nach dem 15. Januar 2018). Ebenfalls erscheint das ohnehin fragwürdige „Aussitzen“ von Verlusten (in der Verhaltensökonomie „Loss Aversion“ genannt) bei Verliereraktien als eine Strategie, die durch das Window Dressing noch verschlimmert wird. Hier kann es oftmals besser sein, die Verluste tatsächlich eher früh in Kauf zu nehmen, anstatt auf eine Erholung im vierten Quartal zu warten. Denn diese könnte durch das „Schaufenstern“ erst recht ausbleiben.