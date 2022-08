Videosprechstunde beim WiWo-Coach Wie teuer kommt uns die Inflation zu stehen?

Nun bieten wir – exklusiv mit WiWo-Plus-Zugang – auch die Möglichkeit, Ihre Fragen im Rahmen einer Videosprechstunde mit der Redaktion zu stellen. Dort können wir Ihre Fragen erfassen, vertraulich und im persönlichen Gespräch. Diese können wir im Anschluss an unsere Expertinnen und Experten weiterreichen, wenn sich die Themen dafür eignen. Die Antworten der Coaches werden dann redaktionell veröffentlicht. Ihr Name wird weder bei der Veröffentlichung noch gegenüber den Coaches offengelegt. In der Videosprechstunde erhalten Sie zudem Hinweise auf bereits veröffentlichte Beiträge, die Ihnen weiterhelfen. Eine persönliche Beratung erfolgt nicht.