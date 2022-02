Zinsvergleich Die besten bonitätsabhängigen Ratenkredite

Bei einer Laufzeit von drei Jahren zeichnete FMH die BB Bank und die Deutsche Skatbank in der Kategorie „beste Bonität“ mit der Topnote „Sehr gut“ aus, ein „Gut“ bekommen die Credit Plus Bank, die Ikano Bank, Santander, die Postbank und die SKG Bank. In der Kategorie „gute Bonität“ gab es die Topnote ebenfalls für die BB Bank und die Deutsche Skatbank. Drei Mal gab es ein „Gut“, und zwar für die Commerzbank, die Norisbank und die Credit Plus Bank. Die BB Bank und die Deutsche Skatbank erzielten auch über die Laufzeit von fünf Jahren und sieben Jahren die beste Bewertung bei bester und guter Bonität.