Zusatzrente von der Börse Das Geheimnis des langfristigen Aktiensparens

Das vorhandene Guthaben soll bei dieser Beispielrechnung immer voll in Aktien investiert bleiben. Auch in der Auszahlphase steckt alles Geld, das noch nicht ausgezahlt worden ist, weiter in Aktien. So bleibt Sparern die Chance – selbst bei Börseneinbrüchen kurz vor Auszahlungsbeginn –, noch von einer anschließenden Erholung zu profitieren. Die Strategie, allein in Aktien zu investieren, wirkt vermutlich riskant. Doch ist sie das wirklich? Genau das soll die Berechnung zeigen.



Natürlich kann es theoretisch passieren, dass das angesparte Geld nicht für Auszahlungen über 25 Jahre reicht. In der Praxis ist dies im betrachteten Zeitraum aber praktisch nie vorgekommen. Nur in drei der 285 ausgewerteten Spar- und Entnahmepläne ging das Geld kurz vor Schluss aus. Meist aber sind nach den 25 Jahren sogar noch hohe Summen übrig geblieben. Für die Berechnung gehen wir davon aus, dass das verbleibende Restguthaben dann nach 25 Jahren ebenfalls voll entnommen wird. Nach dem 1. September 1998 begonnene Auszahlphasen können noch nicht final ausgewertet werden. Die 25 Jahre sind bei einem späteren Start schließlich noch nicht beendet.