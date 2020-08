Auf Schnäppchenjagd am Immobilienmarkt Darauf müssen Bieter bei Zwangsversteigerungen achten

Grundsätzlich gilt: Nach dem Erwerb des Zwangsversteigerungsobjektes sollten sich die neuen Eigentümer zeitnah mit den Bewohnern in Verbindung setzen. Sehr ratsam sei laut Wiesendorf, für die Dauer von deren Aufenthalt in der Immobilie eine Nutzungsentschädigung zu vereinbaren. Zwar wird nur selten der Bewohner diese auch zahlen können – er baut sich auf diesem Weg eine weitere Forderung gegen den Alt-Eigentümer auf. Mit einem fristgerechten und freiwilligen Auszug aber könnte darauf wieder verzichtet werden. Die Nutzungsentschädigung bringt also Vorteile für beide Seiten: Der Alteigentümer kann seine Schulden erlassen bekommen und noch eine Zeit „kostenlos“ in der Immobilie wohnen. Und der Ersteher kommt um die teure Zwangsräumung vorbei. Achtung: Bestehen Zweifel gegenüber der Seriosität des Alteigentümers, sollte auf diesen Weg verzichtet werden.