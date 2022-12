Baufi24-Chef Tomas Peeters „Die Bereinigung am Immobilienmarkt wird kommen“

Wie oft kommt es inzwischen vor, dass Ihre Berater Kunden sagen: „Schließen Sie besser keine Baufinanzierung ab, die Kosten können Sie nicht stemmen“?

Wir sehen, dass deutlich mehr Menschen unsere Webseite besuchen und den Baufinanzierungsrechner benutzen. Daraus lässt sich schließen, dass Kaufinteressenten schon von selbst schauen, was sie sich leisten können. Ohne Eigenkapital geht nichts mehr. In der Niedrigzinsphase waren auch hoch finanzierte Kredite oder Vollfinanzierungen in Ordnung, wenn das Einkommen stimmte. Spätestens jetzt sollte man schon mindestens 20 Prozent Eigenkapital mitbringen. Das sind aber auch bei einer durchschnittlichen Immobilie schnell 80.000 Euro, dazu kommen die Kaufnebenkosten. Nicht viele Otto-Normal-Bürger haben so viel Geld auf dem Konto liegen.