Bauland: Was Sie beim Grundstückskauf beachten müssen

Fristen einhalten: Minimum zehn Jahre

Wer unbebaute Grundstücke vor Ablauf der Spekulationsfrist von zehn Jahren verkauft, muss den Gewinn mit dem persönlichen Steuersatz versteuern. Wird das Grundstück an Angehörige vererbt oder verschenkt, läuft die Frist von zehn Jahren ab dem Zeitpunkt, an dem es der ursprüngliche Eigentümer gekauft hat.

Ausnahmen von der Spekulationsfrist gelten nur für bebaute Grundstücke. Grundsätzlich steuerfrei sind Immobilien, die vom Eigentümer ausschließlich fürs private Wohnen genutzt werden. Wer sein Haus oder seine Wohnung vermietet hat, muss zumindest in den drei Jahren vor dem Verkauf der Immobilie selbst drin gewohnt haben.