Bausparen Die Debeka belegt die Krise der Bausparkassen

Die Debeka ist nicht der einzige Problemfall der Branche, die arg wankende Aachener Bausparkasse wurde bereits 2018 vom Konkurrenten Wüstenrot geschluckt. Künftig könnten sich noch mehr Institute in Fusionen retten, weil einige Unternehmen ums Überleben kämpfen. Wie schlecht es um die Bausparkassen steht, zeigt auch der Monatsbericht der Bundesbank aus dem September dieses Jahres. So fiel die Eigenkapitalrendite – die wichtigste Kennziffer der Branche, um zu beurteilen, wie profitabel ein Institut ist – im Schnitt aller Häuser von 5,6 Prozent im Jahr 2014 auf nur noch 1 Prozent in 2018.