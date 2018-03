Börsen-Neuling: Instone Real Estate muss beim Börsengang Abstriche machen

Der Wohnimmobilien-Entwickler wäre nach der bayerischen Arzneifirma Dermapharm der zweite Börsenneuling in Frankfurt in diesem Jahr. Die Dermapharm-Aktien, die mit 28 Euro in der Mitte der Preisspanne ausgegeben worden waren, stürzten am ersten Handelstag vergangenen Freitag zeitweise um mehr als neun Prozent ab. Am Montag erholten sie sich leicht und notierten kurz vor Handelsschluss bei 26,55 Euro.