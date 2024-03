Energetische Sanierung Viel Dämmen hilft nicht viel

Von 2024 an sollen in Deutschland pro Jahr 500.000 neue Wärmepumpen installiert werden. Dieses Ziel hat sich die Bundesregierung gesetzt. Da Wärmepumpen für den Betrieb Strom benötigen, argumentiert die EBS-Studie, dass die erneuerbaren Energien stärker ausgebaut werden sollten. Auch so ließen sich die Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie erreichen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Erneuerbaren am Strommix bei 57 Prozent, hat das Fraunhofer Institut ISE errechnet. Es ist also noch Luft nach oben.