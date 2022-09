Energieeffizienz „Mieter werden bei Modernisierungen belastet – nicht entlastet“

Warum?

Es fängt damit an, dass auch der Anbau von Balkonen oder eine moderne Briefkastenanlage eine Modernisierung darstellen. So etwas mag die Wohnqualität steigern, aber es senkt nicht die Kosten der Mieter. Aber selbst wenn wir wirklich über Energieeffizienz bei der Modernisierung reden, also eine neue Dämmung, bessere Fenster oder eine modernere Heizung, geht das Kalkül in aller Regel nicht auf. Die Energiekostensenkung gleicht den Mietanstieg nicht aus. Sprich: Unter dem Strich zahlen Mieterinnen und Mieter nach Abschluss der Modernisierung eine höhere Warmmiete als vorher.