Europäische Finanzbranche: Der Brexit treibt Luxemburger Immobilienpreise – sogar im Rotlichtbezirk

Luxemburg ist bereits die bevorzugte Wahl für mehrere Versicherer, Fonds und Banken, die im Zuge des Brexit aus Großbritannien wegziehen. Der Versicherungsriese American International Group Inc., der US-Versicherer FM Global, RSA Insurance Group und der Lloyd’s of London Versicherer Hiscox, sowie die Private-Equity-Firma Blackstone und Vermögensverwalter wie M&G Investments haben Luxemburg als neuen Standort in der Europäischen Union gewählt. JPMorgan Chase & Co. plant ebenfalls, einige in London ansässige Banker nach Luxemburg zu verlegen.