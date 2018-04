Es rächt sich außerdem, dass der Markt in den vergangenen Jahren willentlich nur wenig neue Büroflächen geschaffen hat. Vor allem im Osten des Landes lässt sich das beobachten, in Berlin, Dresden oder Leipzig. Nach den schlechten Erfahrungen in den 1990er-Jahren und den frühen 2000ern, als sich Büroimmobilien meist als wirtschaftlicher Flop erwiesen, fand kaum jemand den Mut, auf Vorrat neu zu bauen. Auch in westdeutschen B-Städten hat es kaum jemand gewagt, 20.000 Quadratmeter Bürofläche auf den Markt zu bringen, wenn er nicht wenigstens einen Ankermieter schon sicher hatte. Fairerweise muss man sagen, dass das auch gar nicht finanziert worden wäre. Lediglich in den großen Bürometropolen wie Frankfurt am Main wurden Hochhäuser ohne Vorvermietung errichtet, weil man auf Verdrängung setzte. Inzwischen hat Frankfurt im Gegensatz zu den meisten anderen Metropolen eine für die Wirtschaft freundlichere Leerstandsquote.