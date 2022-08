Heizen mit Holz Kaminholz ist teuer – und begehrt bei Dieben

Weil Brennholz so knapp und so teuer wie jetzt ist, wird der Diebstahl lukrativer. So beklagt der Waldeigentümer-Verband AGDW in Berlin gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass die Betriebe jährlich bis zu zwei Prozent ihrer Produktion durch Kriminelle verlieren. Für die Waldbesitzer bedeute dies Schäden in Millionenhöhe. Je höher der Holzpreis, desto höher die Diebstahlquote, so der AGDW.