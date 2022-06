Immobilie kaufen Zinssteigerungen bringen Immobilienkäufern auch neue Chancen

Ein Beispiel: Eine Immobilie ist eigentlich eine Million Euro wert, der Verkäufer will dafür aber 1,5 Millionen Euro haben. Vereinfacht ausgerechnet – hier werden die verschiedenen Nebenkosten oder auch Abschläge nicht berücksichtigt - will die Bank dann zusätzlich zu den ohnehin oft üblichen 20 Prozent Eigenkapital - also 200.000 Euro - auch noch die über den eigentlichen Wert hinausgehenden 500.000 Euro durch den Käufer gesichert sehen. Der Käufer müsste also 700.000 Euro an Eigenkapital einbringen. Kann er das nicht, könnte die Kreditvergabe deshalb platzen.