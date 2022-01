Immobilien Die Zinswende droht den Traum vom Eigenheim zu torpedieren

Wie teuer wird es also für Hauskäufer – und warum ist mit einem weiteren Zinsanstieg zu rechnen? Die Notenbanken bereiten den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik vor – und das bedeutet: höhere Zinsen. Vor allem die US-Notenbank Fed will die Zinsen schneller als geplant anheben, um die anziehende Inflation zu stoppen. Im Dezember lag die Inflationsrate in den USA mit sieben Prozent so hoch wie seit den 1980er-Jahren nicht mehr.