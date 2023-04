Immobilien Dubioser Ex-Lizenzpartner von Engel und Völkers verurteilt

Mitten in der kanadischen Wald- und Seenlandschaft Nova Scotia sollte ein Luxusresort der besonderen Art entstehen. Eishockeyakademie und Golfplatz sollten Touristen aus aller Welt ein unvergessliches Ferienerlebnis an der Ostküste Kanadas bescheren – und Anlegern satte Renditen. Ein Projekt, an dem sich auch viele deutsche Kleinanleger beteiligten. Vermarktet wurde es von einem Franchisenehmer des Hamburger Nobelmaklers Engel & Völkers – ein Name, der bei Anlegern Vertrauen weckte.