Immobilien: Evergrande-Konkurrent Kaisa bittet um Geduld

Am Freitag waren die Aktien von Kaisa und drei seiner Geschäftseinheiten vom Handel ausgesetzt worden, nachdem eine Tochtergesellschaft eine fällige Zahlung an chinesische Investoren nicht bedienen konnte. Ein Think Tank des chinesischen Staatsrats traf sich am Montag mit Immobilienentwicklern und Banken in Shenzhen, um eine Lösung für den Immobiliensektor zu finden, erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. An den Gesprächen nahmen laut Insider neben Kaisa auch Vertreter von China Vanke, Ping An Bank, China Citic Bank, China Construction Bank und CR Trust teil.