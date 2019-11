Immobilien Immobilienfirmen Instone und S Immo machen mehr Gewinn

Der Verkauf von großen Projekten an institutionelle Investoren und wichtige Baufortschritte im dritten Quartal füllen dem Wohnimmobilien-Entwickler Instone die Kassen. In den ersten neun Monaten kletterte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 56,7 Millionen Euro und lag damit fast dreimal so hoch wie im Vorjahr.