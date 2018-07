Immobilien-Poker: Starwood steigt wohl doch bei CA Immo ein

WienDas österreichische Immobilienunternehmen Immofinanz verkauft seine Beteiligung am Wiener Rivalen CA Immo an den US-Investor Starwood. Der Aufsichtsrat habe dem Verkauf des rund 26-Prozent-Anteils und vier Namensaktien zu einem Preis von 757,9 Millionen Euro zugestimmt, teilte Immofinanz am Montag mit. Der Verkaufspreise entspreche 29,5 Euro je Aktie.