Immobilien Seit einem Jahr wird die Maklerprovision geteilt: Hat es was gebracht?

Für Reiner Braun, Chef des Immobilienmarktforschers Empirica, ist klar, warum sich private Immobilienverkäufe ohne Makler trotz der nun geteilten Courtage nicht komplett durchsetzen: „Käufer neigen eher dazu, in der Annonce Fotos vom tollen Sofa oder Umbauten zu zeigen, die der Neubesitzer ohnehin abreißen würde. Makler hingegen wissen, was tatsächlich für den Verkauf einer Immobilie relevant ist.“



Die Maklerkosten sind zwar gesunken, doch die Immobilienpreise zogen auch in diesem Jahr wieder stark an. Im Bundesschnitt verteuerten sich die Preise für Wohnungen und Häuser um sieben Prozent, ermittelte jüngst der Finanzierungsvermittler Baufi24.