Immobilien Staatliche Eingriffe, mickrige Mietrenditen: Lohnt sich Vermieten überhaupt noch?

Ob eine Immobilie rentabel ist, können Kapitalanleger im ersten Schritt am Verhältnis von Jahresnettokaltmiete zu Kaufpreis ablesen. Der sogenannte Kaufpreisfaktor – auch Vervielfältiger genannt – ist eine der wichtigsten Kennziffern bei der Investitionsentscheidung. Dieser gibt an, nach wie vielen Jahren die Mieteinnahmen den Kaufpreis der Immobilie wieder reingeholt haben.



Ein Beispiel: Ein Kapitalanleger erwirbt ein Haus für 300.000 Euro und vermietet es für eine Kaltmiete von 1000 Euro. Im Jahr erzielt er also Mieteinnahmen in Höhe von 12.000 Euro. Teilt man den Kaufpreis nun durch die Jahresmiete, errechnet man den Kaufpreisfaktor. Bei der Beispielimmobilie liegt dieser bei 25. Es dauert also 25 Jahre, bis Käufer über die Mieteinnahmen ihren gezahlten Kaufpreis wieder reingeholt haben.