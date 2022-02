Immobilienboom Wie viel Einkommen brauchen Sie fürs Eigenheim?

Viel Geld. Aber eben doch nur ausreichend für 89 Quadratmeter Bestandswohnung in München, 126 Quadratmeter in Frankfurt, 135 Quadratmeter in Hamburg und 139 Quadratmeter in Stuttgart, jeweils ausgehend von den stadtweiten Durchschnittswerten laut Immobilienscout24. Gemessen an den Preisen bestehender Einfamilienhäuser wären in München gar nur 77 Quadratmeter drin – was kaum für ein Haus reichen dürfte. In Stuttgart könnte die gerade noch tragbaren 107 Quadratmeter vielleicht für ein Reihenhäuschen genügen. In Frankfurt und Hamburg wäre vielleicht ein freistehendes Häuschen drin, mit Glück.