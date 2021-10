Immobiliendeal: Deutsche Wohnen vor Abschied aus dem Dax – Vonovia am Ziel

Die Deutsche Wohnen steht vor dem Abschied aus dem Leitindex Dax. Deutschlands größter Wohnungsvermieter Vonovia hält nach Ablauf der zweiten Annahmefrist 87,6 Prozent an der bisherigen Nummer zwei in der Branche, wie das Unternehmen in Bochum mitteilte. Der Streubesitz von Deutsche Wohnen ist damit zu gering, um sich im Index der 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland zu halten.