Immobilienentwickler: Chinesische Immobilienfirma Kaisa kann Laufzeit von Offshore-Anleihe nicht verlängern

Das angeschlagene Unternehmen gab vergangene Woche das Angebot bekannt, seine am siebten Dezember fälligen Offshore-Anleihen in neue Anleihen mit Fälligkeit am sechsten Juni 2023 zum gleichen Zinssatz umzutauschen, wenn mindestens 95 Prozent der Inhaber zustimmen. Wie Kaisa mitteilt, kann das Umtauschangebot wegen Nichterreichens der Mindestannahmeschwelle nicht fortgesetzt werden und wird damit automatisch erlöschen.