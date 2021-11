Immobilienfinanzierung Das Ende der Billig-Kredite: Was die steigenden Zinsen für Hauskäufer bedeuten

Was gerade am Zinsmarkt passiert, mag auf den ersten Blick harmlos wirken: Die Zinsen für Immobiliendarlehen mit zehnjähriger Zinsbindung sind laut Finanzierungsvermittler Interhyp im November auf 1,05 Prozent im Durchschnitt gestiegen. Damit ist Baugeld zwar noch immer deutlich günstiger als vor zehn Jahren – da lag der Zinssatz bei etwa vier Prozent. Doch im Vergleich zum Jahresbeginn zeigt sich: Die Zinsen ziehen kräftig an.