Immobilienfirmen Fusionsgespräche von S Immo und Immofinanz vertagt

Der Fusionsplan wurde am Montag vom aktivistischen Investor Petrus Advisers unterstützt. Das Unternehmen argumentierte in einer Mitteilung an Kunden, dass die Synergien auf operativer Ebene und bei den Finanzierungskosten es ermöglichen würden, den Wert des kombinierten Unternehmens um etwa 20 Prozent zu steigern. Petrus hält eigenen Angaben zufolge Anteile an beiden Unternehmen.