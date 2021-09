Immobilienkonzern: Citi stuft Wachstumsprognose für China wegen Evergrande zurück

Die Analysten der US-Bank Citi haben wegen der Schuldenprobleme des Immobilienkonzerns Evergrande ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in China gesenkt. Die Experten gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in der Volksrepublik nächstes Jahr nur um 4,9 Prozent statt um 5,5 Prozent wächst, wie sie am Dienstag in einem Researchbericht erklärten.