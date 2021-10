Immobilienkonzern: Evergrande leistet offenbar Zahlung auf weitere Anleihe vor Fristende

Dabei handle es sich um eine Kuponzahlung in Höhe von 47,5 Millionen Dollar, die eigentlich schon am 29. September für eine Anleihe fällig war. Die Nachreichefrist wäre an diesem Freitag ausgelaufen. Die Zahlung erfolgte, nachdem Evergrande vergangene Woche bereits einen kostspieligen Zahlungsausfall knapp abwenden konnte, indem das Unternehmen 83,5 Millionen Dollar an Kuponzahlungen auf ein Treuhandkonto überwies.