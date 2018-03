Immobilienmarkt : Hauspreise in Großbritannien sinken

„Dies ist der achte Monat in Folge, in dem die jährliche Steigerungsrate zurückgegangen ist und jetzt befindet sich der Zähler im roten Bereich“, sagte Peter Williams, Chairman von Acadata. Trotz der Bemühungen der Regierung, Erstkäufern von Eigenheimen zu helfen, fielen die Hypothekenzusagen im Dezember auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren. Und weiterer Druck auf den Markt könnte noch bevorstehen. Vor allem, wenn die Bank of England wie in Prognosen vorhergesagt 2018 die Zinsen zweimal erhöhen wird. Im November hatte die britische Notenbank erstmals seit zehn Jahren die Zinsen angehoben.